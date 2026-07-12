В Узбекистане цены на уголь выросли более чем в два раза после отмены госрегулирования

В Узбекистане стоимость угля за неполный месяц выросла в среднем в 2,1 раза. Как следует из данных Национального комитета по статистике, резкое подорожание связано с отменой государственного регулирования цен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии