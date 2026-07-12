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В Узбекистане цены на уголь выросли более чем в два раза после отмены госрегулирования

В Узбекистане цены на уголь выросли более чем в два раза после отмены госрегулирования

В Узбекистане стоимость угля за неполный месяц выросла в среднем в 2,1 раза. Как следует из данных Национального комитета по статистике, резкое подорожание связано с отменой государственного регулирования цен.

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