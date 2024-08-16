Как создать простой путь для клиента в ретейл-медиа

Тенденции ретейл-медиа и их влияние на стратегию рекламодателей Полина Мотосова, digital-эксперт, ex Head of Digital «Дикси»: Ретейл-медиа становится важным инструментом в медиасплите рекламных кампаний бренда.
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