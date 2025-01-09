Женщина и ребёнок пострадали в серьёзном ДТП на трассе М-2

Пострадавшие были доставлены в больницу.В Чеховском городском округе произошла серьёзная авария. Согласно предварительной информации, два легковых автомобиля столкнулись на 78-м километре трассы М-2 «Крым».
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