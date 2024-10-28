Тарифные «хотелки» депутатов отправили на доработку

Депутатские обращения от дум разных городов Свердловской области, в которых народные избранники просят губернатора региона Евгения Куйвашева поднять предельный индекс роста тарифов на услуги ЖКХ, отправили на доработку.
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