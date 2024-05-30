НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ПРОТИВ МИГРАНТОВ: ЛЮДИ ГОТОВЫ ЛИЧНО ЗАЩИТИТЬ СВОИ ГОРОДА. ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ?

Андрей Павлов Эх, где же знаменитая на всю Россию подольская группировка? Осталась в 90х, а жаль. Сейчас бы мастурбеки на цыпочках ходили.

Егор Карасиков Нечего свой понос здесь показывать. Тот что в мавзолее сделал больше всех тех, кто сейчас у власти и при нем такого бардака не было.