Недавний беспредел в Подольске, где мигранты нападали на выпускников, всполошил общественность. Люди, видя, что с "иностранцами" справиться цивилизованно уже не получается, предлагают патрулировать улицы, чтобы лично встать на защиту школьников и других жертв мигрантов.
НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ПРОТИВ МИГРАНТОВ: ЛЮДИ ГОТОВЫ ЛИЧНО ЗАЩИТИТЬ СВОИ ГОРОДА. ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ?
Комментарии
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Андрей Павлов
Эх, где же знаменитая на всю Россию подольская группировка? Осталась в 90х, а жаль. Сейчас бы мастурбеки на цыпочках ходили.
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1 час.
Егор Карасиков
Нечего свой понос здесь показывать. Тот что в мавзолее сделал больше всех тех, кто сейчас у власти и при нем такого бардака не было.
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54 мин.
Альберт Иокелло
А ещё Измайловская, Балашихинская с вором в законе Роспись, который как известно ненавидел всех мастурбеков, Солнцевская. Неплохо было бы дать на некоторое время волю нашим бритоголовым скинхедам
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50 мин.
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