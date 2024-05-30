Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 431 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альберт Иокелло
    А ещё Измайловская, Балашихинская с вором в законе Роспись, который как известно ненавидел всех мастурбеков, Солнцевс...НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ...
  • Егор Карасиков
    Нечего свой понос здесь показывать. Тот что в мавзолее сделал больше всех тех, кто сейчас у власти и при нем такого б...НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ...
  • Uri Strukow
    Кстати, у меня в Рязани дочь, так у нее в подъезде большинство квартир, это таджики. Причем женщины и дети, а где муж...Почему в СССР не ...

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ПРОТИВ МИГРАНТОВ: ЛЮДИ ГОТОВЫ ЛИЧНО ЗАЩИТИТЬ СВОИ ГОРОДА. ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ?

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ПРОТИВ МИГРАНТОВ: ЛЮДИ ГОТОВЫ ЛИЧНО ЗАЩИТИТЬ СВОИ ГОРОДА. ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ?

Недавний беспредел в Подольске, где мигранты нападали на выпускников, всполошил общественность. Люди, видя, что с "иностранцами" справиться цивилизованно уже не получается, предлагают патрулировать улицы, чтобы лично встать на защиту школьников и других жертв мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
Эх, где же знаменитая на всю Россию подольская группировка? Осталась в 90х, а жаль. Сейчас бы мастурбеки на цыпочках ходили.
Ответить
1 час.
Егор Карасиков
Нечего свой понос здесь показывать. Тот что в мавзолее сделал больше всех тех, кто сейчас у власти и при нем такого бардака не было.
Ответить
54 мин.
Альберт Иокелло
А ещё Измайловская, Балашихинская с вором в законе Роспись, который как известно ненавидел всех мастурбеков, Солнцевская. Неплохо было бы дать на некоторое время волю нашим бритоголовым скинхедам
Ответить
50 мин.

Картина дня

наверх