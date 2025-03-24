После окончания боевых действий Украина может быть разделена по тому же сценарию, что и послевоенная Германия, но вряд ли долго пробудет в таком состоянии, заявил в беседе с NEWS.
Анатолий Вассерман хотел бы видеть Одессу новой столицей Украины после раздела
Комментарии
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Житель Империи
Не должно быть такого государства!
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13 час.
AP
Andrej Popp
Идея вроде ничего, НО ............... тогда получится ТРИ Украины. Российская Украина со столицей в Одессе, Украина Богдана Хмельницкого, со столицей в Киеве и польская БАНДЕРОВСКАЯ Украина, со столицей во Львове. Каково ??? Лучше чтобывообще НЕ БЫЛО БОЛЬШЕ государства созданного после ГОС.ПЕРЕВОРОТА 1917-го года ! Как никогда и не существовало. Да, территория была, люди были, НО ГОСУДАРСТВА НЕ БЫЛО !
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9 час.
AK
Alexander Kneper
Александр Книппер Дурачок, Крым был, есть и останется в составе РОССИИ!
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2 час.
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