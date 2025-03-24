Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Дебил, б…дь, презервативы себе пускай покупают , на голову оденут для защиты от России!Глава Евросовета ...
  • Alexander Kneper
    Александр Книппер Дурачок, Крым был, есть и останется в составе РОССИИ!Анатолий Вассерма...
  • alik3456 Джексон
    Для начала , начинайте вооружаться палкамиГлава Евросовета ...

Анатолий Вассерман хотел бы видеть Одессу новой столицей Украины после раздела

Анатолий Вассерман хотел бы видеть Одессу новой столицей Украины после раздела

После окончания боевых действий Украина может быть разделена по тому же сценарию, что и послевоенная Германия, но вряд ли долго пробудет в таком состоянии, заявил в беседе с NEWS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Житель Империи
Не должно быть такого государства!
Ответить
13 час.
AP
Andrej Popp
Идея вроде ничего, НО ............... тогда получится ТРИ Украины. Российская Украина со столицей в Одессе, Украина Богдана Хмельницкого, со столицей в Киеве и  польская БАНДЕРОВСКАЯ Украина, со столицей во Львове. Каково ??? Лучше чтобывообще  НЕ БЫЛО БОЛЬШЕ государства созданного после ГОС.ПЕРЕВОРОТА 1917-го года ! Как никогда и не существовало. Да, территория была, люди были, НО ГОСУДАРСТВА НЕ БЫЛО !
Ответить
9 час.
AK
Alexander Kneper
Александр Книппер Дурачок, Крым был, есть и останется в составе РОССИИ!
Ответить
2 час.
наверх