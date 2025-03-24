Анатолий Вассерман хотел бы видеть Одессу новой столицей Украины после раздела

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Andrej Popp

Идея вроде ничего, НО ............... тогда получится ТРИ Украины. Российская Украина со столицей в Одессе, Украина Богдана Хмельницкого, со столицей в Киеве и польская БАНДЕРОВСКАЯ Украина, со столицей во Львове. Каково ??? Лучше чтобывообще НЕ БЫЛО БОЛЬШЕ государства созданного после ГОС.ПЕРЕВОРОТА 1917-го года ! Как никогда и не существовало. Да, территория была, люди были, НО ГОСУДАРСТВА НЕ БЫЛО !