Такими словами 5 лет назад закончил свою инаугурационную речь новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, который вступил в свою должность 20 мая 2019 года.
«Следующие пять лет я сделаю всё, чтобы украинцы не плакали»
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Алучше пусть сразу вешаются. Чего мучаться на ЛБС?!
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9 час.
Надежда
Если бы ОНО было политиком...
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8 час.
АНАТОЛИЙ ДЕНИСОВ
Т.к. ЗЕ. не украинец и тем более не русский , вот и он гонит на убой жителей Украины целенаправленно ....освобождая место для колонистов из Израиля. Потому что со временем арабы уберут от себя подальше токсичное государство.... которое способно на геноциду соседей , их зверства в секторе Газа это проявило. А ещё раньше это проявилось в Дейр- Ясин. ..
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5 час.
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