«Следующие пять лет я сделаю всё, чтобы украинцы не плакали»

АНАТОЛИЙ ДЕНИСОВ

Т.к. ЗЕ. не украинец и тем более не русский , вот и он гонит на убой жителей Украины целенаправленно ....освобождая место для колонистов из Израиля. Потому что со временем арабы уберут от себя подальше токсичное государство.... которое способно на геноциду соседей , их зверства в секторе Газа это проявило. А ещё раньше это проявилось в Дейр- Ясин. ..