В Тель-Авиве тысячи активистов потребовали у властей переговоров с ХАМАС

В центральной части Тель-Авива состоялась акция с участием тысяч израильтян, которые потребовали у кабинета министров вести переговоры, направленные на освобождения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.
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