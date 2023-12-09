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В Тель-Авиве тысячи активистов потребовали у властей переговоров с ХАМАС

В Тель-Авиве тысячи активистов потребовали у властей переговоров с ХАМАС

В центральной части Тель-Авива состоялась акция с участием тысяч израильтян, которые потребовали у кабинета министров вести переговоры, направленные на освобождения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

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