Процесс запуска украинских аэростатов для доставки дронов-камикадзе на большое расстояние вглубь территории России.
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Процесс запуска украинских аэростатов для доставки дронов-камикадзе на большое расстояние вглубь территории России.
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