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Регионы России

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Зимбабвийский министр высоко оценил роль России в освобождении Африки

Зимбабвийский министр высоко оценил роль России в освобождении Африки

В Хараре, столице Зимбабве, открылась выставка «Роль СССР и России в африканском освобождении». Эта выставка стала возможна благодаря работе над архивными материалами обеих стран, проведенной по указанию зимбабвийского правительства, участников войны за независимость Зимбабве против британской колонизации и расистского управления Яна Смита, а также исследователей из Института африканского наследия в Хараре.

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