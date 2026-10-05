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Царьград

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Следственный комитет РФ возбудил дело об инциденте в Киришах

Следственный комитет РФ возбудил дело об инциденте в Киришах

В Киришах возбуждено уголовное дело против мужчины из Средней Азии за развратные действия в отношении 13-летней девочки, совершенные 9 октября.

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