Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Брат, ты что обиделся что-ли?"

"Брат, ты что обиделся что-ли?"

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Этот рассказ из жизни простых (на самом деле нет), любителей денюжки из одной соседней республики, безусловно заслуживает вашего внимания.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из россии наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!
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10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Это может сделать другая власть РФ,которая не будет гнобить свой народ угождая этим тварям из других чуждых республик!
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9 час.
ВН
Валерий Николаевич
Но электричество для всей Абхазии бесплатно! Вот такой добрый шах соседнего государства
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4 час.

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