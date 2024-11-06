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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков набрал 10 очков в 13 матчах сезона НХЛ. Форвард «Филадельфии» сделал передачу против «Каролины» при 13:57 на льду

«Филадельфия» уступила «Каролине» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Флайерс» Матвей Мичков отметился результативной передачей при игре в большинстве в первом периоде.

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