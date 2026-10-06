Причем тут Калининград? В Европе назвали главное событие этих дней

Главное событие последних дней в Европе произошло вовсе не на поле боя. Россия послала Западу жесткий сигнал по Калининграду, ясно дав понять: любая попытка блокады или угроз в адрес эксклава может обернуться ответным ударом с использованием всего военного арсенала.
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