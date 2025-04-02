В суд поступило дело гражданина России и Италии Сидики о теракте на железной дороге

Во Второй Западный окружной военный суд поступило уголовное дело гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов),обвиняемого в совершении теракта на железной дороге в Рязанской области и атаки на военный аэродром Дягилево.