Трансформацию рынка труда обсудят на Форуме в Санкт-Петербурге

Крупнейший в России Форум труда пройдет в Санкт-Петербурге со 2 по 4 апреля. В этом году особое внимание уделено развитию HR-маркетинга, внедрению искусственного интеллекта, а также росту числа вакансий с возможностью переобучения.
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