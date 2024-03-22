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Юные футболисты из детских домов Дальнего Востока отправятся на турнир во Владивосток

Юные футболисты из детских домов Дальнего Востока отправятся на турнир во Владивосток

Стартовал 19-й футбольный турнир «Будущее зависит от тебя» для воспитанников детских домов. В год семьи всероссийский чемпионат по футболу объединил более 2 000 детей из 130 детских домов и школ-интернатов.

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