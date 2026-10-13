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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симеоне о финале ЛЧ на «Метрополитано» перед матчем с «МЮ»: «Не будем строить догадки в духе «а что, если «Атлетико» выйдет в финал...» Сосредоточимся на текущей работе – в этом наша сила»

Главный тренер « Атлетико » Диего Симоне не загадывает, что команда дойдет до финала Лиги чемпионов , который пройдет на домашней арене клуба.

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