Опубликованы первые слова Овечкина, сказанные им в раздевалке после рекорда

Овечкин в раздевалке поблагодарил команду после рекорда по голам в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин взял слово в раздевалке и обратился к одноклубникам после того, как забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярках НХЛ.
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