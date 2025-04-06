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Опубликованы первые слова Овечкина, сказанные им в раздевалке после рекорда

Опубликованы первые слова Овечкина, сказанные им в раздевалке после рекорда

Овечкин в раздевалке поблагодарил команду после рекорда по голам в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин взял слово в раздевалке и обратился к одноклубникам после того, как забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярках НХЛ.

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