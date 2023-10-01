В отношении молодого человека из Тольятти возбудили уголовное дело. Что он сделал

В отношении 24-летнего жителя Тольятти завели уголовное дело. Рассказываем подробнее, что он сделал.Пенсионерка в возрасте 77 лет сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что она получила звонок от неизвестного, который представился "полицейским" и сказал, что по вине ее внучки случилось ДТП.