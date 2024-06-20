Пелагея вместе с дочкой посетила концерт Билана

Пелагея подарила своей семилетней дочери Таисии незабываемые впечатления. Девочка, которую отец, хоккеист Иван Телегин, лишил возможности отправиться в ожидаемую поездку в Турцию, смогла побывать на сольном концерте своего любимого исполнителя Димы Билана.
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