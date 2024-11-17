Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 979 подписчиков

Как украинцы называли себя до того, как появилась Украина?

Как украинцы называли себя до того, как появилась Украина?

Современная Украина занимает территории ряда княжеств, на которые распалась Киевская Русь в XII веке – Киевского, Волынского, Галицкого, Переяславского, Черниговского, Новгород-Северского, а также часть Дикого поля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Владимир Акулов
Власть на территориях всегда захватывалась СИЛОЙ, кровью воинов ... Пример погибшей от мусульман христианской Византии в 1453г... Православных вырезали ... Кто остался - приняли ислам... И теперь там Турция... Христианский Собор Святой Софии стал мечетью... История ничего не значит в политике... Военная , экономическая СИЛА решают все.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх