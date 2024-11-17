Современная Украина занимает территории ряда княжеств, на которые распалась Киевская Русь в XII веке – Киевского, Волынского, Галицкого, Переяславского, Черниговского, Новгород-Северского, а также часть Дикого поля.
Как украинцы называли себя до того, как появилась Украина?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Владимир Акулов
Власть на территориях всегда захватывалась СИЛОЙ, кровью воинов ... Пример погибшей от мусульман христианской Византии в 1453г... Православных вырезали ... Кто остался - приняли ислам... И теперь там Турция... Христианский Собор Святой Софии стал мечетью... История ничего не значит в политике... Военная , экономическая СИЛА решают все.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии