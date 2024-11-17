Как украинцы называли себя до того, как появилась Украина?

ВА

Владимир Акулов

Власть на территориях всегда захватывалась СИЛОЙ, кровью воинов ... Пример погибшей от мусульман христианской Византии в 1453г... Православных вырезали ... Кто остался - приняли ислам... И теперь там Турция... Христианский Собор Святой Софии стал мечетью... История ничего не значит в политике... Военная , экономическая СИЛА решают все.