На самой макушке самого высокого, до самых тучек доставшего неба, там, где звёздочки мерцают, как золотые горошинки на бархатном синем платке, а месяц качается на качелях, словно тоненькая лодочка, жил-был маленький Звёздный Медвежонок по имени Умка.
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