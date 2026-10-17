На самой макушке самого высокого, до самых тучек доставшего неба, там, где звёздочки мерцают, как золотые горошинки на бархатном синем платке, а месяц качается на качелях, словно тоненькая лодочка, жил-был маленький Звёздный Медвежонок по имени Умка.