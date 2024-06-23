ИИ вытесняет копирайтеров, прогресс в генерации видео и экс-директор АНБ в ОпенАИ

1. Ткацкие станки оставили без работы ткачей, копировальные аппараты оставили без работы машинисток. Количество рабочих мест, однако, в итоге только увеличилось — вчерашние ткачи и машинистки нашли себе новые оплачиваемые занятия.
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