Польша згынела и воняет

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ЧилиИвано

Не надо так уж переживать за то что неменуемо и с точки зрения знаний - уже случилось, просто волна времени до нас недокатилась. Иными словами, вас же предупреждали! - МЕРТВАЯ И ОТРАВЛЕННАЯ ЕВРОПА (Ванга) Что бы уж так истерично не реагировать - лучше научится слушать людей не от мира сего. А таких предупреждений уже сотня была, помимо Бавишти пураны. Если уж так переживать, то лучше заставить Кремль, что бы обеспечили людей дозиметрами, кучу жизней можно так спасти.