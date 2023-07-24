«Польша сосёт»(с)министр иностранных дел Польши Сикорский, вместо эпиграфаУ польской курицы очередная истерика.
Польша згынела и воняет
Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
Не надо так уж переживать за то что неменуемо и с точки зрения знаний - уже случилось, просто волна времени до нас недокатилась. Иными словами, вас же предупреждали! - МЕРТВАЯ И ОТРАВЛЕННАЯ ЕВРОПА (Ванга) Что бы уж так истерично не реагировать - лучше научится слушать людей не от мира сего. А таких предупреждений уже сотня была, помимо Бавишти пураны. Если уж так переживать, то лучше заставить Кремль, что бы обеспечили людей дозиметрами, кучу жизней можно так спасти.
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2 час.
Lana_Borei Иванова
Згинела, но ще не вмэрла. Прошу пана на гилляку!
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1 час.
НП
Наталья Павлова
Ну так они полностью оправдывают это прозвище, вон как слюнями истекают в надежде сожрать падаль, которой стала Украина
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1 час.
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