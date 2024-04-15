Штормовой ветер почти сутки будет бушевать в Татарстане

ТАТАРСТАН, 15 апреля, ФедералПресс. Ветер до 23 метров в секунду ожидается в республике. Об этом жителей предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».