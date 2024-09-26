"Злые русские" и "невинные мигранты": Примечательный "социальный проект", за который пришлось оправдываться

(интересно, сколько этому, гм, блогеру, заплатило мигрантское лобби?) Блогер из Нижнего Новгорода оказался в центре скандала после публикации серии роликов, в которых "злые русские" олицетворяются в негативных сюжетах о взаимодействии с трудолюбивыми иностранными мигрантами.
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