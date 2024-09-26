Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Valery
    Не пизди, голучик, коль не знаешьДа здравствует 8-...
  • Александр Пятнистый
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Да здравствует 8-...
  • Valery
    Не надо апеллировать к Сталину, коль у нынешних уродов издающих законы рожа крива. При Сталине во время войны и голод...Да здравствует 8-...

"Злые русские" и "невинные мигранты": Примечательный "социальный проект", за который пришлось оправдываться

"Злые русские" и "невинные мигранты": Примечательный "социальный проект", за который пришлось оправдываться

(интересно, сколько этому, гм, блогеру, заплатило мигрантское лобби?) Блогер из Нижнего Новгорода оказался в центре скандала после публикации серии роликов, в которых "злые русские" олицетворяются в негативных сюжетах о взаимодействии с трудолюбивыми иностранными мигрантами.

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Комментарии
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ОЕ
Ольга Есикова
Заблокировать, где госпожа из безопасного интернета!? Кроме того, что ролик тупой и бездарный по исполнению, ещё и автор поклоняется &quot;великим труженикам&quot;, которых все обирают, обижают🙈
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8 час.
Юрий Кувалдин
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5 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Захотел прославиться . вышло на оборот
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1 час.

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