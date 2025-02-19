США и ЕС договорились работать над завершением украинского конфликта

В контакте по вопросам работы над завершением украинского конфликта договорились оставаться государственный секретарь США Марко Рубио, главы МИД Франции, Германии, Италии, Великобритании, а также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
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