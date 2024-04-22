В Сочи шантажист получил срок в 7 лет за вымогательство

В Сочи шантажист получил срок в 7 лет за вымогательствоЛазаревским районным судом Сочи оглашен приговор 22-летнему молодому человеку, признанного виновным в вымогательстве денег под угрозой распространения компромата.
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