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В Сочи шантажист получил срок в 7 лет за вымогательство

В Сочи шантажист получил срок в 7 лет за вымогательство

В Сочи шантажист получил срок в 7 лет за вымогательствоЛазаревским районным судом Сочи оглашен приговор 22-летнему молодому человеку, признанного виновным в вымогательстве денег под угрозой распространения компромата.

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