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Кошачий балет, сны Пушкина и шостаковичевские сказки: что увидят зрители в новом театральном сезоне

Кошачий балет, сны Пушкина и шостаковичевские сказки: что увидят зрители в новом театральном сезоне

Единственный в мире спектакль с 50 кошками-артистами, цирковое прочтение русской классики без животных, кукольные «Сказки» Шостаковича и хореографические сны Аллы Духовой — необычные форматы для всей семьи.

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