Воронеж укрепляет соцподдержку и готовит реформу МСУ: итоги встречи Алексея Гордеева и Юрия Матузова

Заместитель Председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов сверили часы по ключевым направлениям — от адресной помощи уязвимым категориям граждан до реформы местного самоуправления.
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