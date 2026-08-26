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Воронеж укрепляет соцподдержку и готовит реформу МСУ: итоги встречи Алексея Гордеева и Юрия Матузова

Воронеж укрепляет соцподдержку и готовит реформу МСУ: итоги встречи Алексея Гордеева и Юрия Матузова

Заместитель Председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов сверили часы по ключевым направлениям — от адресной помощи уязвимым категориям граждан до реформы местного самоуправления.

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