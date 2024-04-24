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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Валерий Викторович Баженов
    Может лучше в городки?Минпросвещения РФ...
  • Владимир Уфимцев
    Вот ведь как российские города "сдают" на прокорм всем этим чурекам и черно@опым из средней азии и кавказа! Что же вы...Путин взял Беглов...
  • Николай
    Гольф для будущих боссов, а шалашовок из чирлидинга для их потребления!!!Минпросвещения РФ...

И это наш генерал? Не военный, сбегал на Мальдивы, приемные дети - в странах НАТО

И это наш генерал? Не военный, сбегал на Мальдивы, приемные дети - в странах НАТО

Может, кто-то переживает. взяли военного, Тимура Иванова, целого генерала и замминистра обороны, в самый разгар войны!.

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Комментарии
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АМ
Александр Мироненко
Рыба гниёт с головы. Народ наш слепой и любит всю  продажную власть РФ, особенно женщины, судя по отзывам. Назначенцы это те, которые умеют делать бабки и умеют делиться. Не умение думать и разбираться в государственном строительстве, основная проблема власти России. Пиар, лицемерие и ложь - главный бичь современной России. В результате ликвидации (оптимизации) многих направлений государственного управления страной, как оказалось, не полноценным стали не только промышленность, образование и медицина, но и все то в экономике, которое существовало до 90 - х и 2000-ных. Жить на постсоветском пространстве, стало не безопасно, то пожары, то наводнения, то непрекращающиеся террор и война ради сохранения престолов.
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14 час.
АШ
Анатолий Шадрин
Нельзя коммерсантов пускать во власть! В своё время я думал, что приход во власть богатых, состоявшихся в бизнесе людей хорошо, так как такой человек, богатый и состоявшийся, будет думать не о личном, а об общественном, не о себе, а о людях. Однако время показало всю несостоятельность этой точки зрения. А об’ясняется это, по-моему, тем, что занимаясь бизнесом у человека происходит профессиональная деформация личности, когда главным для него становится получение прибыли, личное обогащение! И поэтому во-власть он идёт либо для того, чтобы получить новые возможности для обогащения, либо, чтобы обезопасить себя или получить индульгенцию за те преступления, которые он совершил, занимаясь бизнесов. Вот и все об’яснение!
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13 час.
Надежда Яблокова
с конфискацией.
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10 час.

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