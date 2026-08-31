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Красный Север

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Почти каждый третий житель ЯНАО во время учебы в школе не любил День знаний

Почти каждый третий житель ЯНАО во время учебы в школе не любил День знаний

Почти каждый третий житель Ямала признался, что не любил День знаний, когда учился в школе. Об этом говорят данные опроса, проведенного накануне 1 сентября сервисом по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

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