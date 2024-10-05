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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников открыл региональный этап Ночной хоккейной лиги в Татарске

Андрей Травников открыл региональный этап Ночной хоккейной лиги в Татарске

В приветственном слове к участником турнира Андрей Травников отметил успехи Новосибирской области в развитии хоккея, пожелал успеха командам: «Это один из самых любимых видов спорта в нашем регионе, причём не только среди профессиональных спортсменов, но и среди любителей.

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