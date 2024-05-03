СК возбудил дело из-за функционирования ассоциации "Фалунь Дафа"

В Москве возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности иностранных неправительственных организаций, признанными нежелательными на территории РФ, из-за функционирования ассоциации "Фалунь Дафа".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии