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Путин и ас-Сиси не обсуждали тему Украины, заявил Песков

Путин и ас-Сиси не обсуждали тему Украины, заявил Песков

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Тема Украины на переговорах президента России Владимира Путина с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле не затрагивалась, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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