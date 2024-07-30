Мигрант «пустил под откос» поезд Казань-Адлер. Кто посадил за руль охранника

РУ Раиса Утропова Ну, почему наши службы не могут доказать? Это же очевидно - это мигранты, это диверсия.

Светлана Трофимова Здорово, какие вы молодцы!!! Вот бы так было во всех субъектах РФ!! Мне кажется это вполне возможно и чтобы связь юридическая и информационная была оперативная между субьектами, чтобы исключить возможность затеряться преступникам-мигрантам.