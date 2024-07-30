Очередная авария с поездом произошла сегодня в Волгоградской области. Пассажирский поезд, который следовал из Казани в Адлер, столкнулся с грузовиком.
Мигрант «пустил под откос» поезд Казань-Адлер. Кто посадил за руль охранника
Комментарии
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Раиса Утропова
Ну, почему наши службы не могут доказать? Это же очевидно - это мигранты, это диверсия.
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8 час.
Светлана Трофимова
Здорово, какие вы молодцы!!! Вот бы так было во всех субъектах РФ!! Мне кажется это вполне возможно и чтобы связь юридическая и информационная была оперативная между субьектами, чтобы исключить возможность затеряться преступникам-мигрантам.
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7 час.
Астон Мартин
Соглашусь с Вами , сейчас многое идет уже в одной канве с миграционными вопросами и понять общественный резонанс можно ,но не решать проблему и делать вид что со временем она утихнет это неправильно ...
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5 час.
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