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Американский генерал Ванхерк назвал новое оружие ВС РФ угрозой для США

Американский генерал Ванхерк назвал новое оружие ВС РФ угрозой для США

Федеральное агентство новостей Новое российское оружие представляет серьезную угрозу для США, сообщает газета Washington Times, ссылаясь на заявление главы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерала Глена Ванхерка.

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