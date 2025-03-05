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Вечерний Новосибирск

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Экс-подрядчика по ремонту Октябрьского моста оштрафовали на 22 млн в Новосибирске

Экс-подрядчика по ремонту Октябрьского моста оштрафовали на 22 млн в Новосибирске

Дело Сергея Арапова рассматривали в Центральном судебном районе Новосибирска. Как установил судья, 31 мая 2022 года Арапов, будучи директором ООО «СпецТрансСтрой», заключил контракт на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске.

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