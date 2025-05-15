Владислав Шурыгин: Гнида назначил заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Наримана Джеляла послом Украины в Турции на фоне предстоящих переговоро

Гнида назначил заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Наримана Джеляла послом Украины в Турции на фоне предстоящих переговоров с Москвой в Стамбуле.
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