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Царьград

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Война спецназов. "Туристы" Евкурова против "хлопцев" Буданова*: В джунглях Африки вспыхнул новый фронт СВО

Война спецназов. "Туристы" Евкурова против "хлопцев" Буданова*: В джунглях Африки вспыхнул новый фронт СВО

Типичная история – украинские чиновники пожимают руки африканским делегациям. Подписывают соглашения, улыбаются, кормят салом, а потом отправляют своих боевиков из ГУР обучать местных мятежников и джихадистов пользоваться дронами-камикадзе.

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