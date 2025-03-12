Путин в военной форме

Путин провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск.— Наша задача - в ближайшее время, в кратчайшие сроки разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области— Президент поручил "особо подумать" о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы— Россия будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам— Иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенцииисточникДоклад главы Генштаба Президенту по ситуации в Курской области.