Сафонов обещает: пенсии депутатов ГД достигнут 52 тыс. в 2026

В 2026 году пенсия депутатов Госдумы за стаж от пяти до десяти лет может составить около 52 тыс. рублей.
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