ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Соловьев
    А сама баба валя не хочет вспомнить, откуда она родом и куда поперлась учиться ?«Пусть учатся у с...
  • Татьяна Гусева
    Я не понимаю позицию школы: как это замести следы?! Чтобы это снова продолжалось? Директор в доле? И полиция тоже?Видите эти руки? ...
  • Чжан Вам
    Кастрировать весь выводок и пусть  работают все, перечисляя все потерпевшей стороне, а кто из под коряги (диаспоры) в...Видите эти руки? ...

Видите эти руки? Это иностранный школьник поломал 2 пальца однокласснику, который отказался платить дань. Школа пытается замять скандал

Видите эти руки? Это иностранный школьник поломал 2 пальца однокласснику, который отказался платить дань. Школа пытается замять скандал

Переломал сверстнику пальцы за отказ "делиться": вся семья может теперь вернуться в Азербайджан Изображение Kandinsky 3.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Минаева
Арест, штраф для семьи малолетнего хулигана! Деплртация всей семьи из РФ без права вьезда! Внести в &quot;черный список&quot; всю семью по линии международного обмена МВД.
Ответить
3 час.
Чжан Вам
Кастрировать весь выводок и пусть  работают все, перечисляя все потерпевшей стороне, а кто из под коряги (диаспоры) вякнет то же самое. Такие понимают только такое обращение.
Ответить
2 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Я не понимаю позицию школы: как это замести следы?! Чтобы это снова продолжалось? Директор в доле? И полиция тоже?
Ответить
2 час.
наверх