Переломал сверстнику пальцы за отказ "делиться": вся семья может теперь вернуться в Азербайджан Изображение Kandinsky 3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Пусть учатся у себя дома»: Матвиенко сделала неожиданное заявление о студентах из регионов. Что ответили в Кремле?
- Видите эти руки? Это иностранный школьник поломал 2 пальца однокласснику, который отказался платить дань. Школа пытается замять скандал
- ВСУ бьют по Крыму новым оружием. Мощный "замес" в Судже: "Идет жесткая сеча". Мосты взорваны, враг ошеломлен. СВОдки с фронта
Свежие комментарии