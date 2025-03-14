Надежда Минаева Арест, штраф для семьи малолетнего хулигана! Деплртация всей семьи из РФ без права вьезда! Внести в "черный список" всю семью по линии международного обмена МВД.

Чжан Вам Кастрировать весь выводок и пусть работают все, перечисляя все потерпевшей стороне, а кто из под коряги (диаспоры) вякнет то же самое. Такие понимают только такое обращение.