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Юрий Быков: «Кино — это не повод умирать на площадке. Хватит страданий!»

Когда во Владикавказе проходит маленький, но очень душевный фестиваль аутентичного кино «Алания», туда хочется приехать даже маститым режиссёрам.

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