В Rise of the Ronin официально подтвержден кооперативный мультиплеер и редактор пе...

В Rise of the Ronin официально подтвержден кооперативный мультиплеер и редактор персонажейSony и Team Ninja пролили свет на два аспекта Rise of the Ronin, которые остались несколько неясными, подтвердив наличие кооперативного мультиплеера и редактора персонажей в официальном FAQ, посвященном игре.
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