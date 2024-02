В Rise of the Ronin официально подтвержден кооперативный мультиплеер и редактор пе...

В Rise of the Ronin официально подтвержден кооперативный мультиплеер и редактор персонажейSony и Team Ninja пролили свет на два аспекта Rise of the Ronin, которые остались несколько неясными, подтвердив наличие кооперативного мультиплеера и редактора персонажей в официальном FAQ, посвященном игре.