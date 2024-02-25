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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Rise of the Ronin официально подтвержден кооперативный мультиплеер и редактор пе...

В Rise of the Ronin официально подтвержден кооперативный мультиплеер и редактор пе...

В Rise of the Ronin официально подтвержден кооперативный мультиплеер и редактор персонажейSony и Team Ninja пролили свет на два аспекта Rise of the Ronin, которые остались несколько неясными, подтвердив наличие кооперативного мультиплеера и редактора персонажей в официальном FAQ, посвященном игре.

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