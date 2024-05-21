Россияне нашли способ обогатиться на покупках с кэшбэком

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в ЦБ с просьбой защитить продавцов и банки от недобросовестных покупателей, которые используют маркетплейсы и интернет-магазины для получения банковского кэшбэка, пишут «Известия».
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