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Мостовой о поражении «Динамо»: «Еще до матча говорил, что «Зенит» победит. По пенальти бы не сказал, что стопроцентный, но так решил арбитр»

«Я еще до матча говорил, что «Зенит» победит. Так что лично для меня неожиданности нет. «Зенит» играл дома и явно был фаворитом, но вот, как мне кажется, все же матч сегодня получился ничейным.

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