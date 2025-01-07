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Добро и Зло. Созидание и разрушение

Добро и Зло. Созидание и разрушение

Артур Кларк, Рэй Брэдбери, Курт Воннегут – все эти замечательные люди (и многие другие) были ужасно разочарованы тем, что человечество тратит огромные ресурсы на всякую фигню вместо того, чтобы развивать что-то действительно полезное и нужное.

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