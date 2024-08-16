Первый случай заражения оспой обезьян за пределами Африки обнаружили в Швеции

В Швеции впервые зафиксирован случай заражения оспой обезьян за пределами Африки. По данным шведских властей, мужчина, вернувшийся из региона, где продолжает распространяться болезнь, начал жаловаться на ухудшение самочувствия и обратился за медицинской помощью в Стокгольме.